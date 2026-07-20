paragon Aktie
WKN: 555869 / ISIN: DE0005558696
|
20.07.2026 12:15:34
CICT to reconfigure parts of Paragon, including Metro space
The department store has expressed interest to remain in the Orchard Road mall under new retail concept storesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!