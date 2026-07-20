METRO vz. Aktie

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WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027

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20.07.2026 12:15:34

CICT to reconfigure parts of Paragon, including Metro space

The department store has expressed interest to remain in the Orchard Road mall under new retail concept storesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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