paragon Aktie
WKN: 555869 / ISIN: DE0005558696
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10.06.2026 12:47:53
CICT’s S$3.9 billion Paragon buy draws scrutiny over timing, funding at EGM
Still, unitholders vote overwhelmingly in favour of the proposed acquisition, with 99.96% of votes for itWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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