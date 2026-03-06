Cid Holdco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cid Holdco hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cid Holdco ein EPS von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,780 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

