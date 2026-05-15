Cid Holdco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cid Holdco hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at