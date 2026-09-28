Cid Holdco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cid Holdco hat am 25.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -50,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 92,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cid Holdco 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at