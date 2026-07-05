Nordic Aktie
ISIN: SE0000653495
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05.07.2026 06:00:02
Cider wars brew in the EU as Nordic makers fight relabelling proposal
Sweden, Denmark and Finland resist plan to label flavoured versions ‘cider-based beverages’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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