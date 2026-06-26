Cielo Waste Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cielo Waste Solutions hat am 24.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,450 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at