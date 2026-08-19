CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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19.08.2026 19:35:01
Ciena CEO Sells 2,952 Shares for $1.3 Million
Gary B. Smith, President and CEO of Ciena Corporation (NYSE:CIEN), sold 2,952 shares of common stock on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($447.78); post-transaction value based on Aug. 17, 2026 market close ($445.18).Ciena is a global technology leader in telecommunications infrastructure with a market capitalization of $63.0 billion and TTM revenue of $5.6 billion, positioning it as a significant player in the communication equipment sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CIENA Corp.
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