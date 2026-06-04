CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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04.06.2026 13:09:06
Ciena Corp. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Ciena Corp. (CIEN) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $218.22 million, or $1.49 per share. This compares with $8.96 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, Ciena Corp. reported adjusted earnings of $240.19 million or $1.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 39.6% to $1.570 billion from $1.125 billion last year.
Ciena Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $218.22 Mln. vs. $8.96 Mln. last year. -EPS: $1.49 vs. $0.06 last year. -Revenue: $1.570 Bln vs. $1.125 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.575 B To $ 1.675 B Full year revenue guidance: $ 6.2 B To $ 6.4 B
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