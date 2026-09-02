CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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02.09.2026 21:30:33
Ciena Could Swing By $6.22 Billion After Earnings
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Nachrichten zu CIENA Corp.
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02.09.26
|Ausblick: CIENA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
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24.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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24.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
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20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
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|CIENA Corp.
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Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.