Ciena Earnings Up In Q3; Guides Q4

(RTTNews) - Ciena Corp. (CIEN), on Thursday reported higher net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.

For the third quarter, net income increased to $266.42 million from $50.31 million in the prior year.

Earnings per share were $1.83 versus $0.35 last year.

On an adjusted basis, net income increased to $307.67 million from $96.24 million in the previous year.

Adjusted earnings per share were $2.11 versus $0.67 last year.

Adjusted EBITDA increased to $411.05 million from $157.96 million in the prior year.

Income from operations jumped to $301.18million from $73.54 million in the same period a year ago.

Revenue increased to $1.67 billion from $1.22 billion in the previous year.

Looking ahead, the company expects fiscal fourth-quarter 2026 revenue of $1.75 billion, plus or minus $50 million.

In the pre-market trading, Ciena is 3.29% higher at $366 on the New York Stock Exchange.