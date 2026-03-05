CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
|
05.03.2026 13:19:28
Ciena Sees Strong Revenue Growth In Q2; Boosts FY26 Revenue Outlook; Stock Down 3.4% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, Ciena Corp. (CIEN) said it expects revenue for the second quarter between $1.45 billion and $1.55 billion.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects revenues between $5.9 billion and $6.3 billion, up from the prior forecast range between $5.7 billion and $6.1 billion.
"With a historically strong order book and record Q1 backlog, we are poised to deliver strong results, supported by durable demand, through 2026 and into 2027," said Marc Graff, CFO.
In Thursday's pre-market trading, CIEN is trading on the NYSE at $332.00, down $11.55 or 3.36 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIENA Corp.
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIENA von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Ausblick: CIENA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu CIENA Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CIENA Corp.
|256,00
|-13,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.