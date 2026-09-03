CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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03.09.2026 17:19:24
Ciena Stock Falls 11% Despite Strong Q3 Earnings
(RTTNews) - Ciena Corporation (CIEN) shares are currently trading at $316.47, down $37.69, or 10.64 percent on Thursday, despite the company reporting a sharp increase in third-quarter earnings and revenue.
Ciena closed the previous session at $354.16 and opened at $354.49 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $311.60 and $357.92 during the session, with volume at 3.05 million shares, compared with average volume of 2.68 million. Its 52-week range is $110.90 to $637.51.
Ciena reported net income of $266.42 million, or $1.83 per share, compared with $50.31 million, or $0.35 per share, a year earlier. Adjusted net income rose to $307.67 million, or $2.11 per share, from $96.24 million, or $0.67 per share. Revenue increased to $1.67 billion from $1.22 billion, while adjusted EBITDA climbed to $411.05 million from $157.96 million.
For the fourth quarter of fiscal 2026, Ciena expects revenue of approximately $1.75 billion, plus or minus $50 million.
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