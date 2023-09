CIFI-Aktie fällt ins Bodenlose: CIFI-Bilanz enttäuscht Anleger - Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt

• CIFI-Aktien werden nach Pause wieder gehandelt• Zahlenvorlage enttäuscht• Papiere stürzen rekordverdächtig ein

Das chinesische Immobilienentwicklungsunternehmen CIFI Holdings hat - wie auch der gesamte Immobiliensektor - mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

CIFI weist Verlust aus

Im Rahmen der Zahlenvorlage erklärte das Unternehmen nun, dass es im ersten Halbjahr diesen Jahres einen Nettoverlust in Höhe von fast neun Milliarden Yuan (1,2 Milliarden US-Dollar) verbuchen musste.

"Ähnlich wie bei den meisten anderen in Schwierigkeiten geratenen Entwicklern glauben wir, dass der Liquiditätsstress bei CIFI wahrscheinlich nicht so schnell gelöst wird", zitiert Yahoo Finance Analysten von JPMorgan.

CIFI-Aktie mit Rekordverlust

Am Markt wurden die Nachrichten alles andere als positiv aufgenommen: Die Aktie brach in Hongkong zeitweise um mehr als 55 Prozent bis auf 0,34 Hongkong-Dollar ein und halbierte sich damit zeitweise. Zum Handelsende stand noch ein Minus von 57,24 Prozent an der Kurstafel, CIFI-Aktien kosteten damit zuletzt 0,325 Hongkong-Dollar.

Zuvor war der Handel der Papiere seit Ende März eingestellt worden, da das Unternehmen seine Gewinne nicht rechtzeitig bekannt gegeben hatte, berichtet Yahoo Finance.

Redaktion finanzen.at