CIG Pannonia Life Insurance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CIG Pannonia Life Insurance hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 13,90 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CIG Pannonia Life Insurance 8,60 HUF je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,86 Milliarden HUF vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Milliarden HUF in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at