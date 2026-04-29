CIG ShangHai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CIG ShangHai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,34 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CIG ShangHai noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,29 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 893,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at