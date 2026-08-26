CIG ShangHai präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CIG ShangHai hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 24,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at