CIG ShangHai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CIG ShangHai ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CIG ShangHai die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 HKD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,63 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CIG ShangHai 1,23 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at