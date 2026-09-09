The Cigna Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PA9L / ISIN: US1255231003
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09.09.2026 19:50:01
Cigna Group Executive Neville Everett Sells 617 Shares for $175,000
Neville Everett, Executive Vice President and Special Advisor to the CEO at The Cigna Group (NYSE:CI), sold 617 shares of common stock on Sept. 3, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($284.05); post-transaction value based on Sept. 3, 2026, market close ($286.26).
The Cigna Group is one of the largest integrated healthcare companies in the United States, with TTM revenues of $282.4 billion and a market capitalization of $73.1 billion, reflecting its substantial scale within the healthcare sector.
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