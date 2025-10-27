CIGNITI Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CIGNITI Technologies hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,99 INR. Im Vorjahresviertel waren 19,39 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,67 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at