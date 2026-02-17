CIL Nova Petrochemicals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CIL Nova Petrochemicals lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,110 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 842,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CIL Nova Petrochemicals 18,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at