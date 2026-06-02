CIL Nova Petrochemicals legte Quartalsergebnis vor

CIL Nova Petrochemicals veröffentlichte am 31.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,77 INR, nach -0,830 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CIL Nova Petrochemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6077,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 30,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 9,58 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIL Nova Petrochemicals -0,780 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1117,95 Prozent auf 2,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 232,93 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at