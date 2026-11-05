CIL Nova Petrochemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CIL Nova Petrochemicals präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

CIL Nova Petrochemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,47 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10551,68 Prozent auf 2,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at