CIM Commercial Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CIM Commercial Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,190 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,040 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,270 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90,93 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 77,21 Millionen USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,030 USD und einen Umsatz von 88,84 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at