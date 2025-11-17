CIMA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CIMA hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,28 JPY gegenüber 13,48 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

