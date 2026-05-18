CIMA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CIMA hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,88 JPY, nach 43,85 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,19 Prozent auf 8,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 137,04 JPY beziffert, während im Vorjahr 113,98 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 32,02 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CIMA einen Umsatz von 27,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at