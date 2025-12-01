CIMB Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CIMB Group präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,19 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CIMB Group mit 0,190 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CIMB Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,88 Milliarden MYR im Vergleich zu 13,46 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at