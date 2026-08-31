CIMB Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CIMB Group hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,18 MYR. Im Vorjahresquartal hatte CIMB Group ebenfalls ein EPS von 0,180 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,09 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 27,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,20 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at