CIMB Group äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 8,35 Milliarden MYR, gegenüber 8,88 Milliarden MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,93 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,170 MYR sowie einem Umsatz von 5,27 Milliarden MYR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at