|
27.05.2026 06:31:29
CIMB Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CIMB Group hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,18 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,180 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 7,67 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,55 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,178 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 5,27 Milliarden MYR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!