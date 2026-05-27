CIMB Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CIMB Group hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,18 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,180 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 7,67 Milliarden MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,55 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,178 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 5,27 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.at