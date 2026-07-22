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22.07.2026 06:31:29
CIMB Thai Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CIMB Thai Bank hat am 20.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,03 THB gegenüber 0,010 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
CIMB Thai Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,14 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,35 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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