CIMB Thai Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CIMB Thai Bank ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CIMB Thai Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,01 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIMB Thai Bank 0,030 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,87 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,90 Milliarden THB ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,060 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,080 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,71 Prozent auf 22,46 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,15 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at