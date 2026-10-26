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26.10.2026 06:31:29
Cimco Marine Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cimco Marine Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cimco Marine Registered 32,2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,8 Millionen SEK umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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