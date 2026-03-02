Cimco Marine Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cimco Marine Registered lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,6 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,7 Millionen SEK.

Cimco Marine Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,290 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cimco Marine Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,07 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 173,75 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at