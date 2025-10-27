Cimco Marine Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cimco Marine Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Cimco Marine Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 42,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at