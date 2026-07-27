Cimco Marine Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cimco Marine Registered hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK gegenüber -0,010 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cimco Marine Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 61,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at