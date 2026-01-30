Cimpress verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cimpress hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cimpress ein EPS von 2,45 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cimpress 1,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at