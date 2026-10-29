Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret AS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret AS hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,87 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret AS mit einem Umsatz von insgesamt 14,92 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,24 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 32,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at