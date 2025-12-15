CINC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CINC lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,22 JPY gegenüber -2,590 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CINC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 502,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 49,930 JPY. Im Vorjahr hatten 15,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Milliarden JPY – eine Minderung um 8,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,99 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at