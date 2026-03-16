CINC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CINC hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CINC -6,480 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 392,7 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 469,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at