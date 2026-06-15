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15.06.2026 06:31:29
CINC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CINC hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -11,150 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 460,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 482,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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