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14.09.2026 06:31:29
CINC präsentierte Quartalsergebnisse
CINC hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CINC ein Ergebnis je Aktie von -20,080 JPY vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,21 Prozent zurück. Hier wurden 411,3 Millionen JPY gegenüber 429,4 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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