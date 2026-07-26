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26.07.2026 16:15:00
Cincinnati Financial Has Raised Its Dividend for 65 Straight Years. At 10 Times Earnings, Is the Dividend King a Buy?
Cincinnati Financial (NASDAQ: CINF) has done something that few companies have: it has increased its dividend for 65 consecutive years. There are only seven companies ahead of it on the Dividend King list. However, is a long streak of dividend increases enough to make the stock a buy? Here's what you need to know before you jump aboard this Dividend King.Cincinnati Financial is a property and casualty insurer. From that perspective, there's nothing particularly exciting about the company. It makes money just like other insurance companies, through a mix of premiums and investment income from its float.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.
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07:01
|Ausblick: Cincinnati Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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24.07.26
|S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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17.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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17.07.26
|S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.07.26
|Erste Schätzungen: Cincinnati Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.07.26
|S&P 500-Titel Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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03.07.26
|S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cincinnati Financial von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Cincinnati Financial Corp.
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