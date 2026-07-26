26.07.2026 16:15:00

Cincinnati Financial Has Raised Its Dividend for 65 Straight Years. At 10 Times Earnings, Is the Dividend King a Buy?

Cincinnati Financial (NASDAQ: CINF) has done something that few companies have: it has increased its dividend for 65 consecutive years. There are only seven companies ahead of it on the Dividend King list. However, is a long streak of dividend increases enough to make the stock a buy? Here's what you need to know before you jump aboard this Dividend King.Cincinnati Financial is a property and casualty insurer. From that perspective, there's nothing particularly exciting about the company. It makes money just like other insurance companies, through a mix of premiums and investment income from its float.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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