Cincinnati Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cincinnati Financial hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,11 USD, nach 5,20 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Cincinnati Financial 3,73 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at