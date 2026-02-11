Cincinnati Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cincinnati Financial hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cincinnati Financial 2,56 USD je Aktie verdient.

Cincinnati Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,09 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Cincinnati Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 15,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14,53 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 12,61 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at