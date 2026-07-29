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29.07.2026 06:31:29
Cincinnati Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cincinnati Financial präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,34 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cincinnati Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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