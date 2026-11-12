Cinclus Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cinclus Pharma hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,44 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cinclus Pharma -0,870 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Cinclus Pharma im vergangenen Quartal 1,9 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 80,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cinclus Pharma 9,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at