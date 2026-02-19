Cinclus Pharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cinclus Pharma stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,31 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,170 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Cinclus Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 197,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Cinclus Pharma hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,950 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,540 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1154,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 57,47 Millionen SEK, während im Vorjahr 4,58 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 2,557 SEK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 108,62 Millionen SEK gerechnet.

