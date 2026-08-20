|
20.08.2026 06:31:29
Cinclus Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cinclus Pharma hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 94,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!