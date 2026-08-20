Cinclus Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cinclus Pharma hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 94,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at